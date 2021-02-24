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ВООЗ очікує, що пандемія закінчиться на початку 2022 року

Ольга Денисяка

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Глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що пандемія коронавірусу завершиться на початку наступного року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Orient.

«Найгірший сценарій позаду. Ми вже знаємо набагато більше про вірус (коронавірус – ред.) порівняно з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися», – сказав Клюге.

Глава Європейського бюро ВООЗ додав, що цьогоріч ситуація щодо поширення коронавірусу стане більш керованою порівняно з минулим роком.

«Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень», – зазначив він.

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Водночас Клюге наголосив, що це тільки ймовірний розвиток подій, точний результат визначити наразі неможливо.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 24 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 5 850 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 3 645 людей, ще 152 українців померли. Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 317 694 людини.

Нагадаємо, віднині, 24 лютого, Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область увійшла до «жовтої» зони. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, зараз віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов раніше запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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