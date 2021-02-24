ВООЗ очікує, що пандемія закінчиться на початку 2022 року

Глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що пандемія коронавірусу завершиться на початку наступного року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Orient.

«Найгірший сценарій позаду. Ми вже знаємо набагато більше про вірус (коронавірус – ред.) порівняно з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися», – сказав Клюге.

Глава Європейського бюро ВООЗ додав, що цьогоріч ситуація щодо поширення коронавірусу стане більш керованою порівняно з минулим роком.

«Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень», – зазначив він.

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Водночас Клюге наголосив, що це тільки ймовірний розвиток подій, точний результат визначити наразі неможливо.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 24 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 5 850 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 3 645 людей, ще 152 українців померли. Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 317 694 людини.

Нагадаємо, віднині, 24 лютого, Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область увійшла до «жовтої» зони. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, зараз віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов раніше запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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