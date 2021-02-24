Covid-19 в Україні: 3645 нових хворих, 152 померли

Станом на ранок середи, 24 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 5 850 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 3 645 людей, ще 152 українців померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 317 694 людини. Протягом вівторка, 23 лютого, діагноз встановили ще 5 850 новим хворим, серед них 271 медик та 316 дітей. Також 3 645 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Вінницькій (601), Івано-Франківській областях (600), у Києві (547), а також у Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 25 461 людина (+152 особи за минулу добу). Одужали 1 155 422 українці (+3 645 осіб за минулу добу).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

Вінницька область – 601 випадок;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

м. Київ – 547 випадків;

Чернівецька область – 524 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Харківська область – 361 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Одеська область – 215 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Тернопільська область – 174 випадки;

Житомирська область – 164 випадки;

Запорізька область – 156 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Волинська область – 140 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Черкаська область – 74 випадки;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Чернігівська область – 41 випадок.

Херсонська область – 28 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, віднині, 24 лютого, Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область увійшла до «жовтої» зони. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, зараз віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов раніше запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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