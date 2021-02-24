Адаптивний карантин: Львівщина – у «жовтій» зоні

Віднині, 24 лютого, Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності на Covid-19 кожна область належатиме до однієї з чотирьох карантинних зон. Львівщина наразі входить у «жовту» зону. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, із 24 лютого в Україні відновили адаптивний карантин. Більшість областей, і Львівщину в тому числі, віднесли до «жовтої» зони.

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки дозволяє:

проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць). Раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв метрів площі;

відвідування закладів освіти групами більш ніж 20 осіб;

проведення матчів командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць;

роботу ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00 год. Відвідувачі мають сидіти максимум по чотири особи за столиком і переміщатися по закладу в масках (крім часу сидіння за столиком), між столиками повинна бути відстань не менше 2 м;

роботу басейнів, спортзалів та фітнес-центрів;

роботу магазинів і закладів із дотриманням дистанції та маскового режиму.

Натомість у «жовтій» зоні діють такі заборони:

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не можна перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот;

не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

не можна самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

не можна перетинати державний кордон та контрольні пункти в’їзду/виїзду з тимчасово окупованих території іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу і обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;

не можна організовувати бенкети, публічні події, святкові заходи на дискотеках, у нічних клубах, ресторанах, кафе, барах та інших розважальних закладах;

не можна проводити в закладах освіти масові заходи за участю учнів з більше, ніж однієї групи чи класу та за присутності інших відвідувачів;

призупиняються планові госпіталізації (крім надання допомоги вагітним, породіллям і новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, паліативним хворим, тим, хто потребує високоспеціалізованої меддопомоги, а також пацієнтам, перенесення госпіталізації яких може мати значний ризик для життя або здоров’я).

Зазначимо, під час адаптивного карантину в Україні діють чотири зони: «зелена», «жовта», «помаранчева» і «червона». Рішення про віднесення областей до конкретного рівня епіднебезпеки приймають щотижня залежно від показників захворюваності на Covid-19.

До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, зараз віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область.

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Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов говорив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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