Президентський рейтинг Зеленського падає, – опитування

Станом на сьогодні, у разі проведення президентських виборів, чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 23% українців. Хоча ще станом на січень 2021 року свій голос за Зеленського готові були віддати 26,2% опитаних. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Попри те, що Зеленського підтримує 23,1% українців, він продовжує очолювати президентський рейтинг. Слідом за ним йде п’ятий президент та депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Його підтримують 14,4% опитаних. Замикає трійку лідерів депутат від «ОПЗЖ» Юрій Бойко, за якого віддали б свої голоси 11,3%. Далі йдуть Юлія Тимошенко – 10,9%, Ігор Смешко – 7,2%, Володимир Гройсман – 5,7%, Дмитро Разумков – 5,3%.

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Якби зараз відбувалися парламентські вибори, то, згідно із результатами опитування, лідирувала партія «Слуга народу», за яку б проголосували 19,7% українців. За партію «Європейська солідарність» віддали свої голоси 16,2% опитаних, за партію «Опозиційна платформа – За життя» – 14,2%, партію «Батьківщина» – 12%.

Опитування проводилося 22 та 23 лютого 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Зазначимо, минулого року наприкінці червня підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалювала більшість.

Торік у квітні Зеленський хизувався тим, що йому довіряють 55-56% українців, але запевняв, що «не думає про рейтинги». Наприкінці січня 2020 року президента підтримували менше 50% українців.

Також Львівський портал писав, що Володимиру Зеленському не довіряють 59% мешканців Львівщини.

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