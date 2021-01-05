За кого б проголосували українці, якби зараз відбулись президентські вибори: опитування

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у другому турі ймовірно зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і нардеп від «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування, президентський очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За нардепа від «ОПЗЖ» Юрія Бойка проголосували б 16,6%, а за експрезидента та лідер партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка – 13,3%.

Натомість за Юлію Тимошенко віддали свої голоси 10,5%, Ігоря Смешка – 6,4%, Володимира Гройсмана – 6,1%, Олега Ляшка – 4,7%, Сергія Притулу – 4,1%, Олега Тягнибока – 2,6% та Віталія Кличка – 2,3%.

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У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готову підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 17,4%, партію «Європейська солідарність» – 14,5%, партію «Батьківщина» – 10,9%. За партію «Українська стратегія Гройсмана» віддали б свої голоси 5,7%, Радикальну партію – 5,6%, партію «За майбутнє» – 3,7%.

Як повідомляв Львівський портал, з часу обрання Президентом України Володимира Зеленського його підтримка впала. Зокрема, востаннє підтримка Зеленського впала до низьких 38%.

Опитування проводили з 2 по 4 січня 2021 року. Аудиторіє було населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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