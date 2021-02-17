Україна повертається до адаптивного карантину, – Шмигаль

Україна повертається до адаптивного карантину. Відповідне рішення набуде чинності наступного тижня. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

В областях знову встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідеміологічної ситуації.

«Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення. Підкреслю, рішення набуде чинності вже наступного тижня, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитись», – зазначив Шмигаль.

Як повідомив очільник МОЗ Макисм Степанов, адаптивний карантин будуть вводити, оскільки “всі попередні карантини дали результати”. Він додав, що Україна наразі на 34-му місці в Європі за смертністю на мільйон населення, тоді як у Великобританії смертність у три рази вища, а у Франції – у 2 рази вища, ніж в Україні.

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Відтак, на території країни з 24 лютого діятимуть 4 рівні адаптивного карантину – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Водночас, будуть введені і деякі послаблення карантину.

Як і раніше, на жовтому рівні буде дозволено проводити культурні і спортивні масові заходи, якщо для 1 особи передбачені 4 кв метри площі або з наповненістю залу до 50% (раніше було 5 кв.м на одну особу). Також буде дозволено відвідування закладів освіти групами не більше 20 осіб.

Футбольні матчі можуть проводитись із глядачами, але з певними обмеженнями їх кількості на трибунах.

Заклади харчування зможуть працювати до 24:00 (раніше було до 23:00).

За словами глави МОН Шкарлета, з 22 лютого на всій території України встановлюється “жовтий” рівень. Відтак, забороняється відвідування закладів освіти, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі учнів з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Раніше уряд планував відновити адаптивний карантин в Україні.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення локдауну у МОЗ уже заявили, що завдяки йому вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Тепер Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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