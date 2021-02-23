Понад п’ять тисяч архітектурних пам’яток Львівщини рятуватимуть за 22 млн грн

Депутати Львівської обласної ради затвердили програму з охорони, збереження і популяризації історико-культурної спадщини на території Львівської області. Цьогоріч на порятунок архітектурних пам’яток виділили 22 млн грн. Про це повідомляє Львівський портал.

Водночас на Львівщині нараховується понад п’ять тисяч пам’яток як національного, так місцевого значення. Тож така сума фінансування з обласного бюджету є критично низькою.

«Ми є областю з найбільшою кількістю пам’яток. Водночас ми є областю з найбільшою кількістю руїн і занедбаних пам’яток. Сума є недостатньою. На бюджетній комісії ми зверталися щодо збільшення фінансування хоча би на 6 млн грн, щоб покрити збереження тих пам’яток, які є в критичному стані», – зазначив на сесії облради голова профільної комісії Іван Щурко.

Зазначимо, що у межах програми найбільшу кількість коштів планують витратити на збереження та реставраційні роботи об’єктів культурної спадщини 15,5 млн грн. Окрім того, фінансування скерують на комплексну реставрацію пам’яток, які внесені до переліку об’єктів спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, це збереження та охорону пам’яток дерев’яної сакральної архітектури; реставрація іконостасів та стінописів; реставрація, збереження, охорона, дослідження замків, палаців та резиденцій, а також мурованих храмів та монастирів.

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Також кошти скерують на збереження, охорону та археологічні дослідження, та популяризацію культурної спадщини у Львівській області.

Відзначимо, що повний перелік усіх об’єктів історико-культурної спадщини Львівщини обласні обранці мають затвердити на наступній сесії облради.

Нагадаємо, у ЛОДА виник скандал стосовно реставрації 24 культурних об’єктів в області у межах програми «Велика реставрація» за державні кошти.

Львівський портал писав, які 24 пам’ятки на Львівщині увійдуть у “велику реставрацію“.

Нагадаємо, міністр культури раніше анонсував реставрацію сотні українських пам’яток у 2021 році. Серед них – Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви.

Також одну з важливих історичних пам’яток на Львівщині намагаються переоформити за підробленими документами.

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