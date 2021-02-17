На Львівщині відновили рух автобусів на понад 70 маршрутах, ще стільки ж не виїхали

Через негоду у Львівській області не курсували автобуси на майже 150 напрямках. Станом на ранок 17 лютого рух громадського транспорту відновлено на половині з них. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

В області курсує 540 маршрутів. Відтак, через снігопади майже третина з них не курсували за призначенням. На сьогодні зі 146 призупинених напрямків транспорт відновив рух на 72.

«Управління транспорту спільно із департаментом дорожнього господарства облдержадміністрації та підрядними організаціями посилено працюють над розчищенням автомобільних доріг від снігу та відновленням руху автобусів на інших маршрутах. Це питання особисто тримаю на контролі. Перепрошуємо мешканців за тимчасові незручності, найближчим часом рух громадського транспорту на решти напрямках буде відновлений», – зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Він додав, на дорогах місцевого значення працює близько 100 одиниць техніки, використали 300 тонн піщано-сольової суміші.

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За інформацією Львівського гідрометцентру, завтра, 18 лютого, на території області очікується ожеледиця, вночі та вранці місцями мокрий сніг. Водіїв просять максимально обережно пересуватися на дорозі та при можливості обмежити виїзди.

Нагадаємо, через недоопрацювання служб автодоріг на Львівщині ізольованими залишалися десятки сіл. Відтак, обласні депутати на сесії визнали незадовільною роботу «Львівоблавтодору». До 18 лютого підприємство має забезпечити повністю розчищені дороги для доїзду громадського транспорту на Львівщині.

Нагадаємо, станом на 16 лютого на території Львівщини через снігові замети ізольованими досі залишаються 30 сіл.

Раніше в ЛОДА заявляли про більшість нерозчищених доріг на Львівщині.

Як писав Львівський портал, через сильні снігопади рятувальники регулярно визволяють зі снігових пасток не лише автомобілі, а й активно допомагають медикам доїхати до пацієнтів. Так, нещодавно у Стрийському районі надзвичайники 1,5 км несли на ношах хвору засніженою дорогою.

Вагітну жінку на Жидачівщині вивозили із заметеного снігом села на всюдиході.

Також через снігові замети «швидка» не могла доїхати на виклик до хворої жінки на Самбірщині. Медиків до жінки доставила пожежна машина.

А зі села на Жовківщині медикам «швидкої» довелося вивозити на санях жінку з інфарктом. Цей випадок обійшовся вже без участі рятувальників.

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