Вагітну жінку на всюдиході вивозили зі заметеного снігом села на Львівщині

На Жидачівщині вагітну на 9 місяці жінку не могли забрати в лікарню через те, що село було відрізане метровим шаром снігу. На допомогу медикам приїхали рятувальники на всюдиході. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 16 лютого, в селі Которини Жидачівського району. Через снігові замети медики не змогли добратись до вагітної на 9 місяці жінки, тому звернулись за допомогою надзвичайників.

Як розповіла акушерка-гінекологиня Журавинської міської лікарні Зоряна Ковальська, 33-річну вагітну жінку, яка має супутнє захворювання, намагались госпіталізувати ще з 11 лютого. Але через метровий шар снігу «швидка» не могла заїхати в село.

«Жінка перебувала у нас на обліку, вона є з групи високого ризику. Термін вагітності – 37 тиждень, це її четверта вагітність. Оскільки у неї є сечокам’яна хвороба, госпіталізувати її ми намагалися ще з четверга (11 лютого, – ред). Але дороги не було, тому ми були змушені звернутися до рятувальників, щоб забрати вагітну в лікарню», – розповіла лікарка.

Медиків до вагітної рятувальники привезли на всюдиході «Богун». Після огляду жінку вирішили забрати в лікарню. Всюдихід подолав майже 2 км засніженої дороги, після цього вагітну пересадили в автомобіль і транспортували в медзаклад.

Нагадаємо, станом на 16 лютого на території Львівщини через снігові замети ізольованими досі залишаються 30 сіл.

Як писав Львівський портал, через сильні снігопади рятувальники регулярно визволяють зі снігових пасток не лише автомобілі, а й активно допомагають медикам доїхати до пацієнтів. Так, нещодавно у Стрийському районі надзвичайники 1,5 км несли на ношах хвору засніженою дорогою.

Також через снігові замети «швидка» не могла доїхати на виклик до хворої жінки на Самбірщині. Медиків до жінки доставила пожежна машина.

А зі села на Жовківщині медикам «швидкої» довелося вивозити на санях жінку з інфарктом. Цей випадок обійшовся вже без участі рятувальників.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: скриншоти з відео ДСНС