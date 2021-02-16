Нерозчищені дороги та ізольовані села: обласні депутати визнали роботу «Львівоблавтодору» незадовільною

На сесії Львівської обласної ради депутати визнали роботу ДП «Львівський облавтодор» незадовільною. Станом на 16 лютого ситуація в області критична. Окремі населені пункти повністю ізольовані. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Через недопрацювання служб автодоріг доїзд до кількох десятків населених пунктів на Львівщині залишається неможливим. Станом на ранок 16 лютого ізольовані близько 30 сіл. Окрім того, за інформацією управління транспорту та зв’язку ЛОДА, на маршрути не виїхали майже половина рейсових маршрутів – з 650 автобусів виїхали тільки 300. Найгіршими напрямками є Мостиський та Яворівський.

«Важливо забезпечити проїзд автошляхами державного значення. Але на виконання цього завдання була скерована техніка, яка мала б прибирати дороги місцевого значення. Люди, які живуть у віддалених селах, мали самі розчищати дороги, ніхто не прийшов їм на допомогу. Треба правильно організувати процес. На Львівщині працює багато організацій, які надають послуги з догляду за дорогами. Службі автомобільних доріг варто було розробити план залучення таких підрядних організацій до виконання робіт в екстремальних умовах. Тоді б техніка, призначена для розчищення доріг місцевого значення, забезпечила їхнє розчищення», – наголосила в ході засідання голова ЛОР Ірина Гримак.

Відтак, до 18 лютого «Львівавтодор» повинен забезпечити доступ до усіх населених пунктів в області, відтак, можливість повного курсування автобусних маршрутів в області. Заслуховування звіту про стан ситуації відбудеться у четвер, 18 лютого.

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Зазначимо, що раніше в ЛОДА заявляли про більшість нерозчищених доріг на Львівщині.

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