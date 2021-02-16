Якої погоди чекати на Львівщині 17 лютого?

У середу, 17 лютого, у Львові та області прогнозують снігопад, мороз та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 2 градусів морозу – 3 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. І вночі, і вдень падатиме сніг та мокрий сніг, місцями значний. Вдень подекуди буде налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця.

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Таку погоду на Львівщині забезпечить циклон, який йде із північного заходу. Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними за кермом, обирати безпечну швидкість і не паркувати свої авто абияк, оскільки це перешкоджає руху громадського транспорту і снігоочисної техніки.

Нагадаємо, весь минулий тиждень Львівщину замітало снігом. Львову снігопад приніс транспортний колапс. Комунальні служби працювали у посиленому режимі, до розчищення міста залучали чиновників, військових, освітян, підприємців. Розгортати купи снігу неодноразово виходили й небайдужі львів’яни. Загалом за час негоди на території області випало близько 90 см снігу.

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