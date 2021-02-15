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У яких районах Львівщини виявляють найбільше хворих на covid

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 14 лютого, у Львівській області виявили 123 нових хворих на коронавірус. Найбільше хворих – у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За останню добу  провели 184 дослідження методом ПЛР, з них 123 виявилися позитивними.

Нових хворих виявили у:

  • Львівський район – 88 : Винники – 2, Львів – 84, Бібрка – 1, Волощина – 1.
  • Самбірський район – 1: Самбір – 1.
  • Дрогобицький район – 28: Борислав – 9, Долішній Лужок – 2, Дрогобич – 15, Стебник – 1, Трускавець – 1.
  • Стрийський район – 2: Держів – 1, Дуліби – 1.
  • Яворівський район – 4: Яворів – 1,  Арламівська Воля – 1, Годині – 1, Мостиська – 1.

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 74 471 людині. Від ускладнень COVID померли 2 192 людей (+7 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 66 210 (+42 за минулу добу).

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Зазначимо, фахівці заявляли, що кількість хворих на коронавірусну хворобу у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуацію з COVID в області.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Додамо, наступного тижня у Львівській області планують розпочати перший етап вакцинації від коронавірус. Втім точна дата поки невідома. В першій хвилі мають вакцинувати приблизно 6 тисяч мешканців Львівщини. Про те, за яким алгоритмом проводитимуть щеплення від COVID, читайте тут.

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