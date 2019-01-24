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Будівництво дороги від Ряшівської до Наукової. У мерії розповіли, коли розпочнуть роботи

Наталя Дуляба

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Для того, щоб розпочати зведення нової дороги від вул. Ряшівської до вул. Наукової, потрібно виготовити нову проектно-кошторисну документацію та провести перемовини з власниками землі і будівель, яких «зачепить» це будівництво. Про це сьогодні, 24 січня, під час сесії Львівської міськради розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«У 2011-2012 роках був розпочатий ремонт вул. Ряшівської. У 2010 році був виготовлений проект і проведений тендер. Тоді вартість будівництва дороги на вул. Ряшівській складала 143 мільйони гривень. Також були певні ускладнення щодо виконання цих робіт, оскільки там є садові товариства, будинки, які свого часу були оцінені, тож необхідно було відшкодовувати їхню вартість», – зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, розроблений проект будівництва тепер потрібно коригувати і заново оцінювати ті будинки та землю. І за мінімальними розрахунками вартість спорудження дороги від вул. Ряшівської до вул. Науковох тепер становить близько 430 мільйонів гривень.

«Коригування цього проекту будівництва можна зробити наступного року, щоб у 2021 році приступити до виконання робіт», – додала Ірина Маруняк.

Як повідомляв Львівський портал, нову дорогу на вул. Ряшівській мали звести до Євро-2012. Тоді будівництво дійшло до садових кооперативів на Кульпарківській, однак через відсутність земельних рішень та фінансування цей проект заморозили, пообіцявши відновити його до Євробаскету-2015. Проте і тоді збудувати цю дорогу не вдалось.

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