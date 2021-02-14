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Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського

Вероніка Рой

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що рейтинг Володимира Зеленського падає через ворожу пропаганду, дезінформацію та рівень інформаційної політики. Про це Єрмак сказав в інтерв’ю одного з українських телеканалів, передає УП.

«Проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина пропаганди, як всередині країни, так і ззовні. Потік брехливої інформації, критики, хоча, ми не боїмося конструктивної критики, а також практично відвертих образ просто не припиняється. Не будемо зараз говорити звідки і хто – це всім добре відомо», – сказав керівник ОП.

Єрмак також підкреслив, що влада не має жодного телеканалу, який би працював на неї.

«Вона розмовляє тими способами, які у неї є в розпорядженні. Проти неї працює абсолютно інша система – боти, анонімні телеграм-канали. Сьогодні навіть найбільш добру і нейтральну справу можна представити інакше. У це вливаються величезні гроші», – додав Єрмак.

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Нагадаємо, останні соцопитування показують, що президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 58% українців.

Зазначимо, минулого року наприкінці червня підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалювала більшість.

Торік у квітні Зеленський хизувався тим, що йому довіряють 55-56% українців, але запевняв, що «не думає про рейтинги». Наприкінці січня 2020 року президента підтримували менше 50% українців.

Також Львівський портал писав, що Володимиру Зеленському не довіряють 59% мешканців Львівщини.

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