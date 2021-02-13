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COVID на Львівщині: у яких лікарнях найбільше хворих

Вероніка Рой

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На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1115 людей. З них 101 людина – у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначимо, протягом 12 лютого на Львівщині підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 329 людей. Знаходиться хворих в стаціонарах 1 115 людей з коронавірусом. З них 101 людина перебуває у реанімації, ще 17 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Розподіл хворих на COVID по лікарнях області такий:

  • у лікарня швидкої медичної допомоги Львова– 134
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 128
  • у Центрі легеневого здоров’я – 98
  • у Стебницькій міській лікарні – 96
  • у Стрийській міській лікарні – 83
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 71
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 62
  • у Самбірській центральна районна лікарня – 48
  • у Пустомитівській центральна районна лікарня – 46
  • у 1 міська лікарня Львова – 44
  • у 5 міська лікарня Львова –  41
  • у Рудківській лікарні – 40
  • у 8 міська лікарня Львова – 36
  • у Жидачівській центральна районна лікарня –  29
  • у Перемишлянській центральна районна лікарня – 27
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 24
  • у Кам’янка Бузькій центральна районна лікарня – 24
  • у Сокальській центральна районна лікарня – 23
  • у Буській центральна районна лікарня –  21
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ  «Укрзалізниця» – 14
  • у Жовківській центральна районна лікарня – 13
  • у Львівській обласній дитячій  клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7
  • у 1-му пологовому будинку – 6

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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