COVID на Львівщині: у яких лікарнях найбільше хворих

На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1115 людей. З них 101 людина – у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначимо, протягом 12 лютого на Львівщині підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 329 людей. Знаходиться хворих в стаціонарах 1 115 людей з коронавірусом. З них 101 людина перебуває у реанімації, ще 17 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Розподіл хворих на COVID по лікарнях області такий:

у лікарня швидкої медичної допомоги Львова– 134

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 128

у Центрі легеневого здоров’я – 98

у Стебницькій міській лікарні – 96

у Стрийській міській лікарні – 83

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 71

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 62

у Самбірській центральна районна лікарня – 48

у Пустомитівській центральна районна лікарня – 46

у 1 міська лікарня Львова – 44

у 5 міська лікарня Львова – 41

у Рудківській лікарні – 40

у 8 міська лікарня Львова – 36

у Жидачівській центральна районна лікарня – 29

у Перемишлянській центральна районна лікарня – 27

у Львівській обласній клінічній лікарні – 24

у Кам’янка Бузькій центральна районна лікарня – 24

у Сокальській центральна районна лікарня – 23

у Буській центральна районна лікарня – 21

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 14

у Жовківській центральна районна лікарня – 13

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7

у 1-му пологовому будинку – 6

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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