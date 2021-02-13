COVID на Львівщині: 329 нових хворих, 12 людей померли

Станом на суботу, 13 лютого, на Львівщині підтвердили 74 184 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 329 нових хворих. Про це інформує пресслужбі міськради Львова.

За останню добу в області провели 851 дослідження, що виявив 329 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 161 львів’янин.

Наразі у медичних закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 264 особи, з них 228 пацієнтів з COVID. В реанімаційному відділенні перебуває 15 осіб, на апаратах ШВЛ – 5 осіб. До медзакладів Львова за добу поступило 30 осіб, натомість було виписано 25.

За увесь час пандемії на Львівщині від ускладнень коронавірусу померло 2186 осіб (+12 за минулу добу). Натомість побороли недугу 66 091 особа (+367 за попередню добу).

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Зазначимо, фахівці заявляли, що кількість хворих на коронавірусну хворобу у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуацію з COVID в області.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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