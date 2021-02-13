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COVID на Львівщині: 329 нових хворих, 12 людей померли

Вероніка Рой

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Станом на суботу, 13 лютого, на Львівщині підтвердили 74 184 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 329 нових хворих. Про це інформує пресслужбі міськради Львова.

За останню добу в області провели 851 дослідження, що виявив 329 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 161 львів’янин.

Наразі у медичних закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 264 особи, з них 228 пацієнтів з COVID. В реанімаційному відділенні перебуває 15 осіб, на апаратах ШВЛ – 5 осіб. До медзакладів Львова за добу поступило 30 осіб, натомість було виписано 25.

За увесь час пандемії на Львівщині від ускладнень коронавірусу померло 2186 осіб (+12 за минулу добу). Натомість побороли недугу 66 091 особа (+367 за попередню добу).

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Зазначимо, фахівці заявляли, що кількість хворих на коронавірусну хворобу у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуацію з COVID в області.

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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