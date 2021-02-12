Перший етап вакцинації у Львові: скільки медпрацівників погодились на щеплення

Під час першого етапу вакцинації у Львові на щеплення від коронавірусної інфекції погодилися 1466 медичних працівників. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

«Маємо чіткі списки всіх медичних працівників, які мають працювати в мобільних групах, щодо їхньої готовності самим вакцинуватися, щоб показати приклад. Фактично, це 1466 працівників. 30% поки що вагаються, тому що дійсно, дискусії у нашій країні тривають. Але, маючи багато друзів в тому ж Ізраїлі, чесно скажу, там ті люди, які вагалися, йдуть і вакцинуються. Тому ми цей етап також в Україні пройдемо, тим більше, якщо керівник держави і міністр охорони здоров’я покажуть приклад. Якщо світ іде цією дорогою, то і нам також треба її пройти. Ми готові в тому розумінні, яке ми сьогодні маємо», – цитує пресслужба ЛМР Андрія Садового.

Також мер припустив, що на подальших етапах вакцинації люди, зокрема старшого віку, будуть готові робити щеплення, адже розуміють важкість цієї недуги.

«Маємо інформацію по кожній поліклініці, тому що всі люди прикріплені до медичних установ. Люди які перехворіли, особливо люди старшого віку, складно переносили хворобу. Тому, думаю, що вони одні з перших підуть на вакцинацію, коли це буде потрібно. Тому що це дуже складна хвороба, я сам перехворів, і це перший раз в житті, коли я брав лікарняний. Я хворів у середині грудня, тому через 6 місяців, якщо потрібно, буду готовий вакцинуватися без проблем», – підсумував міський голова.

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Зазначимо, під час першого етапу вакцину отримають медичні працівники та персонал закладів охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19. На першому етапі вакцинацію будуть проводити мобільні бригади з імунізації

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Тим часом посадовці на Львівщині кажуть, що хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid, аби вони хотіли зробити собі щеплення.

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