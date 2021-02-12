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Ляшко заявив, що ті, хто перехворів на COVID-19, отримають щеплення

Вероніка Рой

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Заступник міністра охорони здоров’я, державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що щеплення від коронавірусу робитимуть тим, хто вже перехворів. Водночас, таким особам запропонують на півроку відтермінувати вакцинацію. Про це Ляшко заявив в ефірі «Право на владу», передає УП.

«У МОЗ оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій під головуванням міністра перезатвердив рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, як і кого вакцинувати проти COVID-19. Перше, людині, яка перехворіла на COVID-19, може бути рекомендовано пересунути щеплення на 6 місяців, але якщо у неї є бажання, і вона потрапила у пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказом до вакцинації», – сказав Ляшко.

Ляшко вкотре наголосив, що вакцинація буде безоплатна та добровільна. Водночас, робити щеплення не будуть вагітним жінками, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату.

Він також зазначив, що тестування перед вакцинацією робити не будуть.

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Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Тим часом посадовці на Львівщині кажуть, що хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid, аби вони хотіли зробити собі щеплення.

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