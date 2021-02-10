У Львові фура обірвала тролейбусну мережу

На вулиці Кульпарківській фура з великогабаритним вантажем обірвала тролейбусну електромережу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», зараз не курсують тролейбуси на маршрутах № 22, 29, 30.

На місце події прибули поліція і служба охорони «Львівелектротрансу». Відповідні служби працюють над відновленням тролейбусної мережі.

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Нагадаємо, сьогодні під час засідання штабу з боротьби із наслідками негоди прийняли рішення тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту, який заїжджає у Львів транзитом. Відтак, наразі дозволено лише в’їзд фур, що транспортують продукцію для потреб міста.

Нагадаємо, загалом за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу. Через сильні снігопади місто опинилось у транспортному колапсі.

За прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

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Фото: Варта1