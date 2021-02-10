На Львівщину насувається нова потужна хуртовина та тріскучий мороз

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області у зв’язку із проходженням активних атмосферних фронтів від південних циклонів та вторгненням холодної повітряної маси з півночі очікується погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Ввечері, 10 лютого, на Львівщині очікується значний мокрий сніг та сніг. 11 лютого значні опади продовжаться. Вночі очікується мокрий сніг та дощ, вдень сніг та сніг та ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. Вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с, хуртовини.

На дорогах Львівщини спостерігатиметься ожеледиця та снігові замети. Приріст снігового покриву до 20 см. 11 лютого вдень 3 – 8° морозу, 12 лютого впродовж доби 11 – 16° морозу.

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За даними Gismeteo, 11 лютого у Львові хурделитиме весь день. Опади снігу дещо зменшаться із п’ятниці, 12 лютого, а на випогодження варто очікувати не раніше неділі, 14 лютого.

Із понеділка на Львівщині стабілізується здебільшого ясна погода, водночас через холодні повітряні маси очікуються суттєве зниження температури вночі, до 29 градусів морозу.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці.

За поганих погодних умов, зокрема морозу й хуртувини рекомендовано:

обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

під час сильного снігопаду та утворення ожеледиці намагайтесь не використовувати особистий автотранспорт без нагальної потреби;

виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);

відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

під час перебування на морозі інтенсивно рухатись і постійно стежити за станом свого здоров’я.

Як відомо, сьогодні під час засідання штабу з боротьби із наслідками негоди прийняли рішення тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту, який заїжджає у Львів транзитом. Відтак, наразі дозволено лише в’їзд фур, що транспортують продукцію для потреб міста.

Нагадаємо, загалом за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу. Через сильні снігопади місто опинилось у транспортному колапсі.

За прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

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