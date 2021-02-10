Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Львівщині

Протягом минулого тижня, з 1 по 7 лютого, на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли 6 840 осіб. Протягом цього тижня нових випадків грипу не було зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

За даними лабораторного центру, протягом минулого тижня в області на ГРВІ захворіли 6 840 осіб, що на 372 випадки більше як за попередній тиждень. Понад 36% захворілих – це діти до 17 років.

У Львові ГРВІ минулого тижня підхопили 2 494 особи.

В інфекційні стаціонари Львівщини була госпіталізована з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» 93 особи, у тому числі 17 дітей віком до 17 років.

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Зазначимо, за весь сезон в області лабораторно підтвердили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Фахівці стверджують, що захворюваність на грип та ГРВІ території Львівської області є нижчою від епідпорогів. На поширення гострих респіраторних захворювань вплинуло й те, що люди зараз носять маски, користуються антисептиками, а також посилений карантин.

Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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