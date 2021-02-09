В Україні пом’якшили карантин для масових заходів

Кабінет Міністрів України дозволив проводити освітні та професійні заходи, але за умови дотримання дистанції. Про це пише УП із посиланням на відповідну постанову уряду.

Так, Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня щодо встановлення карантину в Україні.

Відтепер дозволено приймати відвідувачів у закладах культури та проводити публічні наукові, освітні та професійні заходи за умови наповненості до 50% місць (розміщення з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у залі або з розрахунку одна людина на 5 кв м.

Раніше було заборонено проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. Також було заборонено приймати відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.

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Крім того, заборонялося проводити масові культурні заходи (зокрема, концерти), спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками.

Як писав Львівський портал, через стрімке поширення коронавірусу із 8 січня в Україні діяв локдаун, який завершився 25 січня. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Тепер Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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