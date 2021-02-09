ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні пом’якшили карантин для масових заходів

Наталя Дуляба

|

Кабінет Міністрів України дозволив проводити освітні та професійні заходи, але за умови дотримання дистанції. Про це пише УП із посиланням на відповідну постанову уряду.

Так, Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня щодо встановлення карантину в Україні.

Відтепер дозволено приймати відвідувачів у закладах культури та проводити публічні наукові, освітні та професійні заходи за умови наповненості до 50% місць (розміщення з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у залі або з розрахунку одна людина на 5 кв м.

Раніше було заборонено проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. Також було заборонено приймати відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.

Реклама партнерів

Крім того, заборонялося проводити масові культурні заходи (зокрема, концерти), спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками.

Як писав Львівський портал, через стрімке поширення коронавірусу із 8 січня в Україні діяв локдаун, який завершився 25 січня. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Тепер Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...