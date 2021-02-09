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У мерії запевняють, що комунальники цілу ніч прибирали вулиці Львова

Ольга Денисяка

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Через складні погодні умови львівські комунальники очищали вулиці міста всю ніч. Для допомоги працівникам комунальних служб залучили додаткову техніку та військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, вночі працювала вся снігоочисна техніка, однак з 01: 30 год. знову почав падати сніг, тому все засипало і довелося знову розчищати ті ж самі вулиці.

«Снігоприбиральна техніка працювала цілу ніч – підмітальні машини, трактори, піскорозкидувачі. Працювали чергові ШРП, працівники департаменту ЖГтаІ, працівники районних адміністрацій, які об’їздили вночі територію», – зауважила заступниця міського голови.

Також вона зазначила, що впродовж дня техніка працюватиме далі, двірники прибиратимуть хідники, внутрішньоквартальні вулиці, зупинки. Для допомоги буде залучено додаткову техніку і людей з військових частин та підприємств.

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«Залучаємо також додаткову техніку і працівників. Вчора ми обдзвонили всі ОСББ, керівників приватних і комунальних управляючих компаній, щоб ті забезпечили прибирання прибудинкових територій біля своїх будинків. Голови районних адміністрацій і працівники департаменту економічного розвитку обдзвонили підприємства, які є на території районів щодо допомоги у прибиранні. Обдзвонили військові частини, пожежну частину і всі вони дають нам техніку і людей», – каже посадовиця.

Ірина Маруняк додала, що зранку на прибирання вийшло приблизно 1200 двірників. Станом на ранок у місті працювало 89 одиниць снігоочисної техніки, ще 1 машина була на чергуванні. Для посипання хідників та доріг загалом використано 366 м куб піскосуміші та 73 тонни реагентів і солі.

Нагадаємо, ранок 8 лютого у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у Львівській міській раді заявили, що проблем із рухом громадського транспорту та автомобілів у Львові не було. Дороги були проїзні, а заторів та аварій не було.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради.

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