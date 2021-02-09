У мерії запевняють, що комунальники цілу ніч прибирали вулиці Львова

Через складні погодні умови львівські комунальники очищали вулиці міста всю ніч. Для допомоги працівникам комунальних служб залучили додаткову техніку та військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, вночі працювала вся снігоочисна техніка, однак з 01: 30 год. знову почав падати сніг, тому все засипало і довелося знову розчищати ті ж самі вулиці.

«Снігоприбиральна техніка працювала цілу ніч – підмітальні машини, трактори, піскорозкидувачі. Працювали чергові ШРП, працівники департаменту ЖГтаІ, працівники районних адміністрацій, які об’їздили вночі територію», – зауважила заступниця міського голови.

Також вона зазначила, що впродовж дня техніка працюватиме далі, двірники прибиратимуть хідники, внутрішньоквартальні вулиці, зупинки. Для допомоги буде залучено додаткову техніку і людей з військових частин та підприємств.

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«Залучаємо також додаткову техніку і працівників. Вчора ми обдзвонили всі ОСББ, керівників приватних і комунальних управляючих компаній, щоб ті забезпечили прибирання прибудинкових територій біля своїх будинків. Голови районних адміністрацій і працівники департаменту економічного розвитку обдзвонили підприємства, які є на території районів щодо допомоги у прибиранні. Обдзвонили військові частини, пожежну частину і всі вони дають нам техніку і людей», – каже посадовиця.

Ірина Маруняк додала, що зранку на прибирання вийшло приблизно 1200 двірників. Станом на ранок у місті працювало 89 одиниць снігоочисної техніки, ще 1 машина була на чергуванні. Для посипання хідників та доріг загалом використано 366 м куб піскосуміші та 73 тонни реагентів і солі.

Нагадаємо, ранок 8 лютого у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у Львівській міській раді заявили, що проблем із рухом громадського транспорту та автомобілів у Львові не було. Дороги були проїзні, а заторів та аварій не було.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради.

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