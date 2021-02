Twitter дав «офіційний» статус російському МЗС в окупованому Криму

Соціальна мережа Twitter верифікувала так зване відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Сімферополі. Біля назви облікового запису з’явилася синя «пташка», що означає, що акаунт справжній, пише hromadske.

В описі цього облікового запису вказано, що це «офіційний твіттер-акаунт представництва МЗС Росії в місті Сімферополь», – такі представництва відомство має в різних російських містах.

Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спершу на верифікацію акаунта звернули увагу користувачі соцмережі.

Twitter gave a verified blue check mark to the Russian invaders of Ukraine. Putin's occupation regime in Ukrainian Crimea has "official" prestige. @verified enables war crimes and crimes against humanity by giving its seal of approval. pic.twitter.com/gU14iTKNPx

— Michael MacKay (@mhmck) February 7, 2021