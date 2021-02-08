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Twitter дав «офіційний» статус російському МЗС в окупованому Криму

Ольга Денисяка

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Соціальна мережа Twitter верифікувала так зване відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Сімферополі. Біля назви облікового запису з’явилася синя «пташка», що означає, що акаунт справжній, пише hromadske.

В описі цього облікового запису вказано, що це «офіційний твіттер-акаунт представництва МЗС Росії в місті Сімферополь», – такі представництва відомство має в різних російських містах.

Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спершу на верифікацію акаунта звернули увагу користувачі соцмережі.

 

Згодом цю ситуацію прокоментувала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова. Вона висловила обурення через верифікацію акаунта.

«На додачу до наших попередніх закликів, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити в так званий МЗС РФ у Криму галочку перевірки в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим є українським», – написала вона.

Після цього у Twitter запустили флешмоб із хештегами #TwitterSupportsTerrorism та #CrimeaIsUkraine. Користувачі пишуть про цю ситуацію, прикріпляючи скриншот зі сторінки акаунта так званого представництва МЗС Росії, та виступають проти верифікації.

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