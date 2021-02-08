Де на Львівщині діють пункти обігріву?

Через погіршення погодних умов, зокрема, зниження температури та снігопади, на території Львівської області діє 112 стаціонарних пунктів обігріву.

Розгорнуті пункти працюють для обігріву населення та відстою техніки. Відтак, туди можуть звернутися усі, хто потребує допомоги, у тому числі й люди із транспортних засобів, що вимушено зупинились у снігових заметах чи на автомобільних дорогах загального користування

Зауважимо, що у Львові функціонує два пункти обігріву. Один із них діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Інший — у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56.

З переліком усіх облаштованих пунктів обігріву на Львівщині можна ознайомитися тут.

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Як повідомляв Львівський портал, негода на території Львівщини не вщухає: снігопад та хуртовини протримаються щонайменше до кінця доби 8 лютого. Через це в області оголосили штормове попередження, а водіїв закликали утриматись від поїздок.

Водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

Додамо, що через сильну негоду на території Львівщини навіть можуть обмежити рух на дорогах державного значення.

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