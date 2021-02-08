На Львівщині через хуртовину можуть обмежити рух на державних дорогах

Водіїв Львівщини закликають утриматись від поїздок через сильний снігопад. Якщо метеоумови й надалі погіршуватимуться то в області можливе введення обмеження руху на державних дорогах. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

За даними відомства, на дорогах державного значення Львівщини, другу добу в посиленому режимі, працює майже дві сотні снігоочисної техніки.

«Внаслідок інтенсивних опадів снігу з міркувань безпеки дорожнього руху та для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки вночі доводилося тимчасово обмежити рух вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах. Окрім значного снігопаду, в обласні подекуди сильні пориви вітру до 20 м/с, що значно ускладнює роботу дорожників. На ранок маємо забезпечений проїзд автомобільними дорогами державного значення Львівщини», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

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За словами Олега Берези, станом на зараз покриття доріг здебільшого мокре. На окремих ділянках, де спостерігаються інтенсивні опади снігу, покриття засніжене. У гірській місцевості Львівщини спостерігаються опади снігу з дощем при температурі повітря нижче нуля.

«Роботи по очистці автошляхів не припиняються, тому просимо водіїв надавати перевагу в русі дорожній техніці… Просимо не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховуйте складність погодних умов», – закликають дорожники.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням дорожнього руху на дорогах державного значення, просимо звертатись до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Львівській області за номером телефону +38 (067) 370 80 67.

Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Для зручності, всі вони відзначені на Google-мапі: ТУТ.

«За прогнозами синоптиків впродовж сьогоднішнього дня теж сніжитиме. Тому, у випадку значного погіршення погодних умов є ймовірність введення обмеження руху на державних дорогах», – повідомляє Служба автомобільних доріг Львівщини.

Більш детальна інформація щодо обмежень руху на дорогах державного значення буде повідомлена додатково.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині зняли обмеження руху вантажівок на дорогах державного значення.

Ранок понеділка, 8 лютого, у Львові розпочався з транспортного колапсу. За добу випало близько 30 см снігу.

Через складні погодні умови львівський аеропорт відмінив низку рейсів.

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Фото: Патрульна поліція Львівщини