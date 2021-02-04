7% Львова досі без каналізації. Грошей на роботи у мерії ще не знайшли

Сесія Львівської міськради продовжила до кінця 2021 року дію міської програми каналізування, хоча коштів, необхідних на ці роботи, ще не знайшли. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Комплексна програма модернізації каналізаційного господарства є у Львові з 2012 року. Зараз депутати продовжили її дію до кінця 2021 року, хоча коштів на роботи з каналізування у бюджеті розвитку ще не передбачили.

Як розповів міський голова Андрій Садовий, 7% території Львова досі не мають каналізації. Втім грошей на ці роботи знайти поки не вдалося.

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«В нас до 7% міста досі не каналізовано. Щоб ми продовжили цю роботу, потрібні кошти. Якщо ми їх не будемо залучати (через кредити, – ред.), каналізування мати ми не будемо. Бо ми не можемо взяти на це кошти, коли є потреба в медицині, освіті та в інших сферах», – сказав Андрій Садовий.

Водночас депутати наголошували, що у проєкті бюджету розвитку-2021 передбачено 760 млн грн кредитів, а грошей на каналізування так і не заклали.

«Незважаючи на ці 760 млн грн запозичень, коштів на каналізування у бюджеті розвитку на 2021 рік закладено нуль. Дуже прошу звернути на це увагу і передбачити гроші на ці потреби», – звернулася депутатка Уляна Пак.

Міський голова дав доручення бюджетній комісії знайти гроші на каналізування у 2021 році, а також анонсував свій робочий виїзд на одну з вулиць, де вже проклали каналізацію, але за словами депутатів, мешканці до неї не підключаються.

Зазначимо, що протягом 2016-2019 років на каналізування у Львові витратили 139 млн грн, при цьому за цей час встигли каналізувати лише половину неканалізованих районів.

Як писав Львівський портал, каналізації у Львові досі не мають 79 вулиць. Ще наприкінці 2019 року мешканці просили Львівську міськраду каналізувати Білогорщу. Депутати погодилися з цією ідеєю, але наразі ситуація вперед не просунулась.

Нещодавно стало відомо, що на Кривчицях збираються каналізувати 10 вулиць. Втім коли саме там прокладуть мережі, поки ще не відомо, адже наразі «Львівводоканал» лише оголосив тендер на розробку проєктної документації.

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