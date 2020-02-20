ОСТАННІ НОВИНИ

Депутати підтримали ідею каналізування Білогорщі

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 20 лютого, депутати Львівської міськради підтримали петицію мешканців Білогорщі, які просять прокласти каналізацію у мікрорайоні. «За» під час сесії проголосували 47 народних обранців, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Наталія Кузьма у петиції наголошує, що Білогорща вже 40 років є частиною Львова, а мешканці цього мікрорайону досі не дочекаються каналізації. Вони змушені користуватись септиками та вигрібними ямами, а єдиний спосіб мати вдома воду – це копати криниці або бурувати свердловини.

«Отримана вода є поверхневою і часто непридатною до вживання. Останні роки через засухи і розростання масиву криниці всихають. Проведення каналізування і водопостачання стає питанням задоволення найнеобхідніших базових потреб людей», – пояснює у петиції авторка.

За її словами, із бюджету Львова вже встигли витратити 1 млн грн на виготовлення документації з прокладання інженерних мереж. Жодних зрушень немає, натомість влада готує мешканців обіцянками.

«Мешканці чують сотні обіцянок влади. Гроші закладають, а потім з незрозумілих причин кошти з рахунку зникають. Роботи не починаються. З кожним роком вартість проведення каналізації зростає. Нема каналізації – не ведеться ремонт доріг та бокових вулиць, тротуару та зупинок громадського транспорту. Вимагаємо від Львівської міської ради каналізувати Білогорщу у 2020 році та дбати про базовий рівень життя усіх львів’ян», – йдеться у петиції.

Після обговорення депутати таки підтримали петицію, тож найближчим часом у Львівській міськраді мають з’ясувати, яким чином можна каналізувати Білогорщу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...