На Кривчицях збираються каналізувати 10 вулиць

У Львові в мікрорайоні Кривчиці планують каналізувати 10 вулиць. ЛМКП «Львівводоканал» вже оголосив тендер на розробку необхідної проєктно-кошторисної документації. Про це повідомляє Львівський портал.

«Львівводоканал» оголосив тендер на розробку проєкту каналізування у районі вул. Дорога Кривчицька – вул. Міжгірна. Вартість розробки документації оцінили у 980 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 22 грудня.

Як пояснив очільник міського управління «Секретаріат ради» і депутат Юрій Лукашевський, йдеться про розробку документації для каналізування 10 вулиць на Кривчицях:

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вул. Грушева, вул. Прогулкова, вул. Березова, вул. Міжгірна, вул. Низова, вул. На Сторожі, вул. На Копанях, вул. Корпанюків, вул. Над Джерелом, вул. Духновича.

«Колектор має бути запроєктований по низу яру від вул. Міжгірної до каналізаційного колектора на вул. Богданівській з переключенням до нього каналізаційних мереж по вул. Втіхи та вул. Розкіш», – написав на своїй сторінці у Facebook Юрій Лукашевський.

Розробити проєктно-кошторисну документацію переможець тендеру має до 1 липня 2021 року. Чи розпочнуть прокладати каналізацію на Кривчицях ще у 2021-му, чи вже у 2022-му, наразі не відомо.

Нагадаємо, ще наприкінці 2019 року мешканці просили Львівську міськраду каналізувати Білогорщу. Депутати погодилися з цією ідеєю, але наразі ситуація вперед не просунулась.

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