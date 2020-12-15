На Кривчицях збираються каналізувати 10 вулиць

У Львові в мікрорайоні Кривчиці планують каналізувати 10 вулиць. ЛМКП «Львівводоканал» вже оголосив тендер на розробку необхідної проєктно-кошторисної документації. Про це повідомляє Львівський портал.
«Львівводоканал» оголосив тендер на розробку проєкту каналізування у районі вул. Дорога Кривчицька – вул. Міжгірна. Вартість розробки документації оцінили у 980 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 22 грудня.
Як пояснив очільник міського управління «Секретаріат ради» і депутат Юрій Лукашевський, йдеться про розробку документації для каналізування 10 вулиць на Кривчицях:
- вул. Грушева,
- вул. Прогулкова,
- вул. Березова,
- вул. Міжгірна,
- вул. Низова,
- вул. На Сторожі,
- вул. На Копанях,
- вул. Корпанюків,
- вул. Над Джерелом,
- вул. Духновича.
«Колектор має бути запроєктований по низу яру від вул. Міжгірної до каналізаційного колектора на вул. Богданівській з переключенням до нього каналізаційних мереж по вул. Втіхи та вул. Розкіш», – написав на своїй сторінці у Facebook Юрій Лукашевський.
Розробити проєктно-кошторисну документацію переможець тендеру має до 1 липня 2021 року. Чи розпочнуть прокладати каналізацію на Кривчицях ще у 2021-му, чи вже у 2022-му, наразі не відомо.
Нагадаємо, ще наприкінці 2019 року мешканці просили Львівську міськраду каналізувати Білогорщу. Депутати погодилися з цією ідеєю, але наразі ситуація вперед не просунулась.
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Наталя Дуляба