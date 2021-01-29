У Львові без каналізації залишаються майже 80 вулиць

У Львові протягом п’яти років діє програма модернізації каналізаційного господарства міста. За цей час на каналізування з бюджету було використано 133 млн грн. Проте станом на сьогодні не каналізованими залишаться майже 80 вулиць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, за останні 5 років каналізація з’явилася на таких вулицях: Голубця, Поморянська, Миргородська, Корецька, Купчинського, Польова, Горіхова, Горівська, Січнева, Дріжджева, Зборівська, Милорадовича, Тернова, Болбочана, район вулиць Ряснянська-Брюховецька, Січова, Полуднева, Зимновідська-Станційна, Тракт Глинянський (Кошова, Козацька, Табірна), Лучка, Грядкова, Черкаська, На Чвертях, Старознесенська (до вул. Богданівська), також побудовано напірно-самотічний каналізаційний колектор у смт Рудно.

Станом на сьогодні досі неканалізованими залишаються 79 вуличок – це 1,5% від загальної кількості мешканців Львова.

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Ірина Маруняк зазначила, що зараз є 6 перехідних об’єктів у каналізуванні. Загальна вартість виконання робіт становить 182 млн грн. Це вул. Яновського-Прилбицька, район «Старої Левандівки», вул. Яловець-Букова, вул. Подолинського-Тарасівська, вул. Черкаська і смт Рудно. Також є виготовлене проєктно-кошторисна документація на 12 об’єктів. На ці роботи треба 343 млн грн.

«Однак тут варто відзначити, що, на превеликий жаль, коли ми проводимо каналізацію на тій чи іншій вулиці, то ситуація відбувається таким чином: спочатку мешканці ініціюють виконання цих робіт, прагнуть, щоб їхня вулиця була каналізована, щоб не мати вигрібних ям, а все було цивілізовано, та коли завершуємо роботи і каналізація прокладена, лише невеликий відсоток мешканців приєднується до каналізаційної мережі. Отож, із міського бюджету виділяють десятки мільйонів гривень, вулицю каналізують, а мешканці не доєднуються», – пояснює Ірина Маруняк.

Посадовиця наводить приклад вулицю Яловець, де є 101 будинок. Загальна вартість будівництва каналізаційної мережі на цій вулиці становила 5 млн 165 тис грн. Та лише 39 абонентів доєдналися до каналізаційної мережі. На вулицях Козацька, Кошова, Яричівська є 161 абонент, а лише 67 доєдналися. На каналізування цих вулиць з бюджету міста витратили 8 млн 107 тис грн.

«Тому звертаюся до мешканців із проханням не бути байдужими і приєднуватися до каналізаційної мережі. Для цього необхідно взяти технічні умови у ЛМКП «Львівводоканал» і виконати відповідні роботи», – додала Ірина Маруняк.

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