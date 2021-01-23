З 25 січня Львівський перинатальний центр відновлює роботу

Із понеділка, 25 січня, Львівський обласний перинатальний центр відновлює свою роботу після двотижневого ремонту та дезінфекції. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

Вже з ранку 25 січня перинатальний центр, що у Львова на вул. Дж. Вашингтона, знову почне приймати вагітних та роділь.

Зазначимо, що з 11 січня медзаклад закрили на два тижні через необхідність ремонту системи електропостачання та проведення планової дезінфекції. На цей час всіх вагітних, в тому числі й роділь із передчасними пологами, приймала 3-тя лікарня Львова. Вагітним із патологіями й імуноконфліктною вагітністю рекомендували звертатися в 1-ий пологовий будинок.

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Як писав Львівський портал, друга черга перинатального центру у Львові – на фінальній стадії. Готовність робіт у гінекологічному корпусі становить 99%. Запрацювати він має у січні-лютому.

Торік влітку до перинатального центру приєднали ще й Центр репродуктивного здоров’я.

Додамо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, нещодавно у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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