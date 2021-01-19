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МОЗ створило мапу пунктів тестування на Covid-19

Вероніка Рой

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В Україні створили мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірус. Розміщена вона сайті Міністерства охорони здоров’я України, передає Львівський портал.

 

Загалом в Україні функціонує 2 373 пункти тестування, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на COVID-19 методом ПЛР. Також там можуть проводити експрес-тести на визначення антигену. У Львівській області діє 145 пунктів тестування.

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Зазначимо, що здійснювати забір біологічного матеріалу та проводити експрес-тести можуть також і сімейні лікарі.

З усіма пунктами тестування можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, ПЛР-тести в Україні робитимуть навіть тим, хто має ознаки ГРВІ.

Щоб здати ПЛР-тест, українці віднедавна можуть самостійно викликати мобільну бригаду, яка відбирає біоматеріал. Раніше таку бригаду до пацієнта скеровував виключно сімейний лікар.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням.

Додамо, що для виписки з українських лікарень ПЛР-тест не потрібен.

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