ПЛР-тести в Україні робитимуть навіть тим, хто має ознаки ГРВІ

Відтепер ПЛР-тестування робитимуть не лише пацієнтам із підозрою на коронавірус, а й тим, у кого є симптоми ГРВІ. Про це у суботу, 12 грудня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

МОЗ оновило стандарт надання медичної допомоги при COVID-19, що стосується проведення ПЛР-тестувань.

Відтепер ПЛР-тест робитимуть усім: як особам із ознаками коронавірусу, так і тим, хто має симптоми будь-якого іншого респіраторного захворювання.

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«Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. При будь-яких респіраторних захворюваннях будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19», – сказав Максим Степанов.

Водночас він додав, що лабораторії в Україні щомісяця будуть робити не менше ніж 1 мільйон тестів. При цьому йдеться і про ПЛР-тести, і про швидкі тести на антиген.

За словами очільника МОЗ, якщо експрес-тест покаже коронавірус, то цей результати потрібно буде ще підтвердити чи спростувати ПЛР-тестом, тому що чутливість швидких тестів значно менша від методу ПЛР.

Максим Степанов також зауважив, що потужності лабораторій, які підпорядковуються МОЗ, наразі не використовують у повному обсязі, оскільки людей, які проходять тестування, поменшало.

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