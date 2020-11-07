Для виписки з лікарні негативний ПЛР-тест не потрібен, – МОЗ

Хворого на COVID-19 пацієнта можуть виписати з лікарні, коли його стан стабілізується. Чекати негативного ПЛР-тесту не потрібно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Виписати з лікарні пацієнта із COVID-19 можуть без негативного ПЛР-тесту. Рішення про його виписку додому приймає лікар-куратор на підставі певних показників.

«Рішення про виписку з лікарні хворого на коронавірус приймається на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а також на основі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників. Якщо немає загрози життю пацієнта, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати негативного ПЛР-тесту», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що не всі хворі на коронавірус в Україні можуть потрапити до лікарні. Госпіталізації підлягає лише визначена категорія пацієнтів. Детальніше читайте за цим посиланням.

Ще раніше Львівський портал писав, що на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан».

У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на 3 листопада стаціонари на Льіввщині заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на таку ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

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