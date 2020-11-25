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Українці зможуть самостійно викликати мобільну бригаду, аби здати ПЛР-тест

Наталя Дуляба

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Сімейний лікар більше не буде викликати для свого пацієнта мобільну бригаду, яка відбирає біоматеріал для ПЛР-тесту. Кожен зможе самостійно її викликали через контакт-центр. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

На початку листопада МОЗ запустило цілодобовий «ковідний» контакт-центр. А вже з 26 листопада на його базі запрацює послуга виклику мобільної бригади, яка приїде до хворого і візьме у нього матеріал для ПЛР-тесту.

Відтак для того, аби до пацієнта приїхала мобільна бригада, виклик від сімейного лікаря буде необов’язковим.

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«З 26 листопада МОЗ запускає в тестовому режимі послугу з виклику через контакт-центр мобільної бригади. У закладах охорони здоров’я будуть визначені особи, які відповідатимуть за цю роботу. Запровадження цієї опції через контакт-центр дозволить пришвидшити виклик мобільної бригади хворим, які мають симптоми COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, зателефонувати у цілодобовий контакт-центр МОЗу можна за телефоном: 0-800-60-20-19. На лінії працюють 150 операторів.

Все, що треба знати про роботу мобільних бригад на Львівщині, читайте за цим посиланням.

Додамо також, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0-800-208-868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Саме ця лінія – перша і єдина приватна гаряча лінія, яку рекомендувало Міністерство охорони здоров’я України для фахових консультацій Covid-19.

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