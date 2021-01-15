На Львівщині на 15% зросла кількість звернень за тестуваннями на COVID

На Львівщині знову почала зростати кількість звернень мешканців за тестуванням на коронавірусну інфекцію. За останній період це число зросло на 15-20%. Про це 15 січня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, мешканці Львівщини почали частіше звертатися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Відповідно у більшої кількості людей почали брати аналізи на дослідження коронавірусної інфекції.

«Кількість зразків, направлених в лабораторний центр, дещо збільшилася. Якщо в останні дні грудня кількість зразків, що поступили в лабораторний центр, була в межах тисячі, то зараз ми повертаємося до цифри 1200-1300. Мова йде про пацієнтів, які мають певні показання до забору матеріалу. Це пацієнти, які з клінікою ГРВІ чи пневмонією. Тому можемо сказати, що кількість звернень зросла на 15-20%», – зазначив Орест Чемерис.

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Посадовець наголосив, що спаду захворюваності на коронавірусу на Львівщині немає. Відтак мешканців просять не нехтувати правилами безпеки: носити маски, дотримуватися дистанції, а також карантинних обмежень.

«Спаду захворюваності на коронавірусу на Львівщині немає. Відсоток виявлених випадків залишається на досить високому рівні. Зараз ми, на жаль, бачимо все більше молодих пацієнтів, які важко хворію на інфекцію. Якщо навесні ми говорили, що контингент пацієнтів – це старші люди із супутніми патологіями. То зараз є багато молодих людей, які абсолютно здорові, але мають тяжкі ускладнення від коронавірусу. Тому треба бути пильними та враховувати, що ми знаходимося у зимовому періоді і кінець січня переважно – це піковий період для ГРВІ», – повідомив Орест Чемерис.

Він додав, що збільшення нових хворих очікують після новорічно-різдвяних свят.

«Кожне святкування – це збільшення кількості контактів. Тому після святкувань існує ймовірність того, що буде збільшення кількості хворих», – зазначив керівник департаменту охорони здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно керівниця обласного лабораторного центру інформувала, що мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Додамо, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

Зазначимо, станом на ранок п’ятниці, 15 січня, на Львівщині лабораторно підтверджено 65 573 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.

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