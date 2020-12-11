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У МОЗ фіксують випадки повторних заражень COVID-19

Вероніка Рой

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У Міністерстві охорони здоров’я почали фіксувати випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією. Серед них є пацієнти, які попередньо перехворіли 3-5 місяців тому.  Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає УП.

 

За його словами, випадки потворного зараження були зафіксовані у кількох областях.

«У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею. Зокрема, люди, які захворіли другий раз теж заносяться до цієї системи. Незалежно від того, чим вони займаються – медичний працівник чи не медичний, в цьому немає жодних преференцій. Ми почали фіксувати хворих, які другий раз хворіють на COVID-19, в Чернівецькій області,  Кіровоградській області та інших», – зазначив Степанов.

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А також додав, що серед поцієнтів, які вдруге захворіли на коронавірусну хворобу, деякі перхворіли кілька місяців тому.

«Зокрема це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, а зраз захворіли поторно… Титр антитіл після хвороби знижується, як тільки він знижується, то людина знову може захворіти», – розповів очільник МОЗ..

При цьому міністр Степанов не зазначив, яку саме кількість повторних заражень вдалося зафіксувати за час пандемії.

Нагадаємо, на початок листопада на Львівщині зафіксовано 16 випадків повторного зараження коронавірусною інфекцією.

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