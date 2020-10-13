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Після повторного зараження COVID-19 померла перша у світі людина

Вероніка Рой

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У Нідерландах підтвердили першу світі смерть після повторного зараження COVID-19. Мова йде про 89-річну жінку, в якої раніше діагностували онкологічне захворювання. Про це пише Укрінформ з посиланням на BNO News.

 

«У липні пацієнтка була доправлена в лікарню і здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат. Через п’ять днів після того, як симптоми інфекції зникли, вона була виписана. Однак уже через два місяці жінка знову була доставлена в лікарню з високою температурою і кашлем та знову здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже на восьмий день стан хворої погіршився, а за два тижні вона померла.

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Слід зауважити, що протягом жовтня число щодня виявлених випадків зараження коронавірусом в Нідерландах – зростає. Як і в багатьох інших країнах Європи. Наприклад, у понеділок тест на коронавірус виявився позитивним у 6 854 мешканців Нідерландів, що майже на 500 хворих більше, ніж днем раніше.

Через постійне зростання кількості інфікованих, тиждень тому в країні був введена низка обмежувальних заходів, які, як очікується, у вівторок будуть посилені.

Додамо, що станом на ранок 13 жовтня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 38 042 467 випадків коронавірусу, враховуючи 1 085 373 летальні, а одужали вже 28 062 858 осіб.

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