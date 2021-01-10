Цього тижня почнеться зростання кількості заражень на COVID, – МОЗ

Вже цього тижня коронавірусна статистика по країні почне погіршуватись. В деяких регіонах можливий різкий стрибок захворюваності вгору. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНІАН.

Очільник МОЗ пояснив, що період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на Covid-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

За його словами, під час святкувань відбулось активне переміщення населення на території України та за її межами. Через регіональне переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях.

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«Як наслідок, ми прогнозуємо збільшення (в деяких регіонах – різке збільшення)кількості інфікованих… За прогнозами – вже цього тижня почнеться зростання кількості хворих. Ми не можемо допустити, щоб це була чергова, дуже сильна хвиля COVID-19», – підсумував він.

Зазначимо, станом на ранок неділі, 10 січня, в Україні 1 115 026 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 5 011 нових хворих.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням. Також МОЗ пояснили, чим можна торгувати в магазинах та кіосках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посилені карантинні обмеження, введені в Україні, суттєво пом’якшені, на відміну від весняного локдауну.

Крім цього у МОЗ заявили, що в Україні – посилений карантин, а не локдаун

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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