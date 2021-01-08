Зимовий карантин не такий жорсткий, як весняний локдаун, - Зеленський

Посилені карантинні обмеження, введені в Україні з 8 до 24 січня, суттєво пом’якшені, на відміну від весняного локдауну. Про це під час селекторної наради напередодні впровадження загаьнонаціонального посиленого карантину заявив президент Володимир Зеленський, повідомили Львівському порталу в Офісі Президента.

Так, упродовж зимовго локдауну не припинятиме роботу інфраструктура, яка має критичне значення, магазини, які продають продукти харчування, засоби гігієєни та побутову хімію. Натомість будуть закритими розважальна інфраструктура та святкові ярмарки , кафе та ресторани працюватимуть на винос. Також МАФи та кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, зможуть надавати свої послуги.

«Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ», – відзначив Володимир Зеленський.

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Як відомо, в Україні вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання кількості хворих. Однак, наголошують в уряді, не слід забувати про сезонне збільшення хворих на грип узимку.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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