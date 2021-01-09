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У МОЗ заявили, що в Україні – посилений карантин, а не локдаун

Вероніка Рой

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У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що в Україні діє посилений карантин, а не локдаун, на який сьогодні йдуть країни Європи. Про це 9 січня під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

«9 січня минула перша доба посилених карантинних обмежень, які діятимуть в Україні до 24 січня 2021 року включно. Період їх введення збігається із завершенням інкубаційного періоду захворювання COVID-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят, коли відбулося активне переміщення населення на території України та за її межами. Через це збільшився ризик поширення інфекції», – зауважив Степанов.

За його словами, карантин в Україні розроблено з урахуванням міжнародного досвіду та думки провідних українських лікарів-епідеміологів.

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«На відміну від країн Європи, які зараз масово закриваються на повний локдаун, що передбачає майже повну зупинку всіх бізнесів та процесів, в Україні встановлено посилений карантин. Його умови розроблено з урахуванням міжнародного досвіду та думки провідних українських лікарів-епідеміологів, інфекціоністів щодо траєкторії розвитку епідемії в країні та протидії розповсюдженню COVID-19», – додав міністр.

На локдаун Україна пішла 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням. Також МОЗ пояснили, чим можна торгувати в магазинах та кіосках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посилені карантинні обмеження, введені в Україні, суттєво пом’якшені, на відміну від весняного локдауну.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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