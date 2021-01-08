Московський патріарх заявив про «покарання Боже» Вселенському патріархові за визнання ПЦУ

Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що Вселенському патріархові Варфоломію настало «покарання Боже» за визнання ним канонічної автокефалії помісної Православної церкви України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами глави РПЦ, Вселенський патріарх визнав ПЦУ «з чужих думок і з чужих слів», бо нібито «перебував під тиском могутньої політичної сили, пов’язаної з однією з наддержав». Відтак, Вселенський патріархат вчинив злочин.

«Але, безсумнівно, все те, що сталося потім у Константинополі, в Стамбулі, свідчило про покарання Боже. Патріарх Варфоломій ввів розкольників у київську святиню, в київську Софію, і втратив Софію константинопольську – вона стала мечеттю. От мені хотілося б, щоб люди задумалися, що ж сталося. Ти відібрав Святу Софію в Києві у православних людей, у православної церкви, ти увійшов туди і привів туди розкольників, і ти втратив свою власну Софію… Думаю, більш очевидні наслідки, які виходять із Божого веління, уявити складно, і наслідки настали негайно, тому що гріх був занадто великий», – стверджує Кирило.

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Також він підтвердив, що визнання ПЦУ Вселенським патріархатом внесло зміни до богослужінь у РПЦ. Зокрема, під час промовляння диптиха, тобто переліку глав визнаних помісних православних церков, вони не згадують імені Вселенського патріарха. Попри те, патріарх Кирило грубо перекрутив реальні події.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

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