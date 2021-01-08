Covid на Львівщині: 331 новий хворий, одужала 121 людина

Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус підтвердили у 64 229 мешканців Львівщини. За минулу добу, тобто на Різдво, виявили 331 нового хворого, тоді як одужала 121 людина. Ще семеро осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 8 січня коронавірус на Львівщині підхопили вже 64 229 людей.

Протягом четверга, 7 січня, лабораторні центри провели 470 ПЛР-тести, із яких позитивним виявився 331, тобто 70% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 126 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1853 людини (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 49 471 пацієнт (+121 за минулу добу).

У стаціонарах Львова лікуються 436 пацієнтів, 333 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 26 осіб, до апаратів ШВЛ під’єнані 10 осіб. За останню добу в лікарні поступили 25 осіб а одну людину виписали.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 65 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 67 пацієнтів, в лікарні швидкої медичної допомоги – 239 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 52 пацієнти, у 4-ій міській лікарні – 3 пацієнти, у 1-му пологовому будинку – 10 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього, у стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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