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В Україні майже 9 тисяч нових випадків COVID. Померло – 148 людей

Андрій Котенський

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Станом на ранок, 7 січня, в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників. Ще 148 людей померло від ускладнень викликаних коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

 

За останню добу одужало від коронавірусу 11 316 осіб!

Загалом захворіло – 1 099 493 особи.

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За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Одеській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. м. Київ – 731 випадок;
  2. Одеська область – 694 випадків;
  3. Харківська область – 599 випадків;
  4. Донецька область – 572 випадки;
  5. Запорізька область – 509 випадків;
  6. Сумська область – 505 випадків;
  7. Київська область – 480 випадків;
  8. Житомирська область – 463 випадки;
  9. Дніпропетровська область – 414 випадків;
  10. Чернігівська область – 413 випадків.
  11. Миколаївська область – 411 випадків;
  12. Хмельницька область – 411 випадків;
  13. Полтавська область – 389 випадків;
  14. Рівненська область – 326 випадків;
  15. Луганська область – 331 випадок;
  16. Львівська область – 288 випадків;
  17. Вінницька область – 250 випадків;
  18. Черкаська область – 233 випадки;
  19. Тернопільська область – 198 випадків;
  20. Чернівецька область – 161 випадок;
  21. Херсонська область – 147 випадків;
  22. Волинська область – 142 випадки;
  23. Івано-Франківська область – 137 випадків;
  24. Закарпатська область – 111 випадків;
  25. Кіровоградська область – 82 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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