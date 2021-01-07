В Україні майже 9 тисяч нових випадків COVID. Померло – 148 людей

Станом на ранок, 7 січня, в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників. Ще 148 людей померло від ускладнень викликаних коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
За останню добу одужало від коронавірусу 11 316 осіб!
Загалом захворіло – 1 099 493 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Одеській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 731 випадок;
- Одеська область – 694 випадків;
- Харківська область – 599 випадків;
- Донецька область – 572 випадки;
- Запорізька область – 509 випадків;
- Сумська область – 505 випадків;
- Київська область – 480 випадків;
- Житомирська область – 463 випадки;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Чернігівська область – 413 випадків.
- Миколаївська область – 411 випадків;
- Хмельницька область – 411 випадків;
- Полтавська область – 389 випадків;
- Рівненська область – 326 випадків;
- Луганська область – 331 випадок;
- Львівська область – 288 випадків;
- Вінницька область – 250 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Тернопільська область – 198 випадків;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Херсонська область – 147 випадків;
- Волинська область – 142 випадки;
- Івано-Франківська область – 137 випадків;
- Закарпатська область – 111 випадків;
- Кіровоградська область – 82 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.
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Андрій Котенський