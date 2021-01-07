В Україні майже 9 тисяч нових випадків COVID. Померло – 148 людей

Станом на ранок, 7 січня, в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників. Ще 148 людей померло від ускладнень викликаних коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За останню добу одужало від коронавірусу 11 316 осіб!

Загалом захворіло – 1 099 493 особи.

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За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Одеській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 731 випадок; Одеська область – 694 випадків; Харківська область – 599 випадків; Донецька область – 572 випадки; Запорізька область – 509 випадків; Сумська область – 505 випадків; Київська область – 480 випадків; Житомирська область – 463 випадки; Дніпропетровська область – 414 випадків; Чернігівська область – 413 випадків. Миколаївська область – 411 випадків; Хмельницька область – 411 випадків; Полтавська область – 389 випадків; Рівненська область – 326 випадків; Луганська область – 331 випадок; Львівська область – 288 випадків; Вінницька область – 250 випадків; Черкаська область – 233 випадки; Тернопільська область – 198 випадків; Чернівецька область – 161 випадок; Херсонська область – 147 випадків; Волинська область – 142 випадки; Івано-Франківська область – 137 випадків; Закарпатська область – 111 випадків; Кіровоградська область – 82 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.