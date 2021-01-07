На Львівщині знижується кількість хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 7 січня, на Львівщині підтверджено 63898 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу зафіксовано 287 нових випадків, померло ще п’ять людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 7 січня у Львові та на Львівщині підтверджено 63898 випадків інфікування коронавірусом, з них 1846 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1572 ПЛР-тести. Відтак, 287 — позитивні, серед них львів`ян — 132.

Залишку проб у холодильнику нема.

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Загалом від коронавірусу 49350 пацієнтів вже одужало. У Львові за цей період Covid-19 підтвердили у 30 017 осіб, з яких 23 268 вже одужало, а летальних випадків — 823.

У 8-ій міській клінічній лікарні перебуває 64 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 62 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 228 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 52 пацієнти, у 4-тій міській лікарні – 3 пацієнти, у пологовому — 10 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах лікарень Львова перебуває 419 осіб, 29 — у реанімації, 14 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу поступило 36 осіб, виписано — 44 особи.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку декілька місяців тому встановили у МОЗ.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.