На Львівщині в реанімаціях лежать 128 хворих на COVID

У лікарнях Львівщини, відведених для хворих на коронавірус, перебуває 1303 пацієнтів, з 128 – в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на сьогодні у стаціонарах області лікуються 1303 з COVID. З них 128 перебувають у реанімації, ще 32 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Розподіл хворих коронавірус по лікарнях області:

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у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 232

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 117

у Центрі легеневого здоров’я – 105

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 94

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 78

у 1 міській лікарні Львова – 65

у 8 міській лікарні Львова – 63

у Стрийській міській лікарні – 60

у 5 міській лікарні Львова – 57

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 55

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 42

у Рудківській лікарні – 41

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 41

у Буській центральній районній лікарні – 39

у Стебницькій міській лікарні – 37

у Жидачівській центральній районній лікарні – 37

у Сокальській центральній районній лікарні – 30

у Самбірській центральній районній лікарні – 29

у Жовківській центральній районній лікарні – 24

у Львівській обласній клінічній лікарні – 23

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 17

у 1-му пологовому будинку – 9

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 8

Нагадаємо, станом на ранок середи, 6 січня, на Львівщині зафіксовано 63 610 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 324 нових хворих.

Зазначимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку декілька місяців тому встановили у МОЗ.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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