Мешканцям Львівщини заборгували понад 125 млн грн зарплати

Станом на 1 жовтня на Львівщині на третину зросли борги зі зарплати. Мешканцям області не виплатили більше 125 млн грн зарплати. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Станом на 1 жовтня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 125,3 млн грн. Це на 32,4% (на 30,6 млн грн) більше відносно вересня.

Найбільше боргують працівникам промислових підприємств (88,5 млн грн), установ охорони здоров’я (16,2 млн грн) та організацій будівництва (6,2 млн грн).

Реклама партнерів

За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Сокальському (48,7 млн грн), Яворівському (11,4 млн грн) районах, у Львові (28 млн грн) і в Червонограді (16,1 млн грн).

Понад 85% всіх зарплатних боргів в області, 107,3 млн грн, припало саме на економічно активні підприємства. Тоді як підприємства-банкрути винні своїм працівникам 3,5 млн грн, економічно неактивні організації – 14,5 млн грн.

Так, борг працівникам економічно активних підприємств зріс порівняно з 1 вересня на 39,8%. Станом на 1 жовтня платню не отримали 11500 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них в середньому боргують по 9372 грн.

Нагадаємо, нещодавно Мін’юст назвав десять найбільших боржників зарплат на Львівщині. Хто і скільки боргує грошей своїм працівникам читайте тут.

Додамо, що у жовтні на Львівщині зросла середня заробітна плата. Її розмір становить трохи більше 11 000 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.