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Covid в Україні: за добу захворіли 4,5 тисячі людей

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 3 січня на коронавірус захворіло 1 069 517 осіб. Зокрема, минулої доби COVID діагностували у 4 576 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили в 1 074 093 людей. З них 728 865 людей одужали ( +6 250) та 18 854 ( +123) пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Лабораторії за добу здійснили 14 576 досліджень: з них 12 362 методом ПЛР та 2 214 ІФА-тестів. Приблизно стільки ж тестувань провели лабораторії 1 січня – 14 975. За весь час пандемії здійснили 5 610 003 ПЛР-дослідження.

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Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 113 019 (+370)
  • Одеська область – 72 315 (+426)
  • Харківська область – 70 280 (+68)
  • Львівська область – 62 563 (+433)
  • Київська область – 60 541 (+303)
  • Дніпропетровська область – 59 697 (+404)
  • Запорізька область – 55 018 (+301)
  • Івано-Франківська область – 43 588 (+99)
  • Рівненська область – 41 578 (+75)
  • Сумська область – 41 497 (+147)
  • Чернівецька область – 40 503 (+146)
  • Житомирська область – 40 007 (+25)
  • Хмельницька область – 39 946 (+14)
  • Черкаська область – 39 725 (+244)
  • Донецька область – 37 398 (+200)
  • Полтавська область – 36 930 (+197)
  • Тернопільська область – 34 334 (+59)
  • Волинська область – 33 405 (+93)
  • Миколаївська область – 32 159 (+454)
  • Чернігівська область – 30 505 (+152)
  • Закарпатська область – 28 485 (+78)
  • Вінницька область – 22 867 (+66)
  • Херсонська область – 18 159 (+115)
  • Луганська область – 11 008 (+85)
  • Кіровоградська область – 8 566 (+22)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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