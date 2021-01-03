Covid в Україні: за добу захворіли 4,5 тисячі людей

В Україні станом на ранок 3 січня на коронавірус захворіло 1 069 517 осіб. Зокрема, минулої доби COVID діагностували у 4 576 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили в 1 074 093 людей. З них 728 865 людей одужали ( +6 250) та 18 854 ( +123) пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Лабораторії за добу здійснили 14 576 досліджень: з них 12 362 методом ПЛР та 2 214 ІФА-тестів. Приблизно стільки ж тестувань провели лабораторії 1 січня – 14 975. За весь час пандемії здійснили 5 610 003 ПЛР-дослідження.

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Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 113 019 (+370)

Одеська область – 72 315 (+426)

Харківська область – 70 280 (+68)

Львівська область – 62 563 (+433)

Київська область – 60 541 (+303)

Дніпропетровська область – 59 697 (+404)

Запорізька область – 55 018 (+301)

Івано-Франківська область – 43 588 (+99)

Рівненська область – 41 578 (+75)

Сумська область – 41 497 (+147)

Чернівецька область – 40 503 (+146)

Житомирська область – 40 007 (+25)

Хмельницька область – 39 946 (+14)

Черкаська область – 39 725 (+244)

Донецька область – 37 398 (+200)

Полтавська область – 36 930 (+197)

Тернопільська область – 34 334 (+59)

Волинська область – 33 405 (+93)

Миколаївська область – 32 159 (+454)

Чернігівська область – 30 505 (+152)

Закарпатська область – 28 485 (+78)

Вінницька область – 22 867 (+66)

Херсонська область – 18 159 (+115)

Луганська область – 11 008 (+85)

Кіровоградська область – 8 566 (+22)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.