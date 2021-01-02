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1 січня на коронавірус захворіли 5 тисяч українців

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 2 січня на коронавірус захворіло 1 069 517 осіб. Зокрема, минулої доби COVID діагностували у 5 038 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили в 1 069 517 людей. З них 722 615 людей одужали та 18 731 помер від ускладнень коронавірусної хвороби. Зокрема, за минулу добу 2 606 пацієнтів одужали, а 51 –помер від ускладнень.

Минулої доби лабораторії зробили 17 930 тестувань, зокрема 14 975 методом ПЛР та 2 955 ІФА-тестів. Для порівняння, 31 грудня лабораторії провели 50 132 тестування –тоді виявили 9 432 випадки COVID-19.

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Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 112 649 (+293)
  • Одеська область – 71 889 (+220)
  • Харківська область – 70 212 (+122)
  • Львівська область – 62 130 (+434)
  • Київська область – 60 238 (+407)
  • Дніпропетровська область – 59 293 (+302)
  • Запорізька область – 54 717 (+110)
  • Івано-Франківська область – 43 489 (+148)
  • Рівненська область – 41 503 (+228)
  • Сумська область – 41 350 (+361)
  • Чернівецька область – 40 357 (+132)
  • Житомирська область – 39 982 (+378)
  • Хмельницька область – 39 932 (+240)
  • Черкаська область – 39 481 (+130)
  • Донецька область – 37 198 (+289)
  • Полтавська область – 36 733 (+135)
  • Тернопільська область – 34 275 (+81)
  • Волинська область – 33 312 (+105)
  • Миколаївська область – 31 705 (+391)
  • Чернігівська область – 30 353 (+119)
  • Закарпатська область – 28 407 (+94)
  • Вінницька область – 22 801 (+66)
  • Херсонська область – 18 044 (+138)
  • Луганська область – 10 923 (+93)
  • Кіровоградська область – 8 544 (+22)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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