1 січня на коронавірус захворіли 5 тисяч українців

В Україні станом на ранок 2 січня на коронавірус захворіло 1 069 517 осіб. Зокрема, минулої доби COVID діагностували у 5 038 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили в 1 069 517 людей. З них 722 615 людей одужали та 18 731 помер від ускладнень коронавірусної хвороби. Зокрема, за минулу добу 2 606 пацієнтів одужали, а 51 –помер від ускладнень.
Минулої доби лабораторії зробили 17 930 тестувань, зокрема 14 975 методом ПЛР та 2 955 ІФА-тестів. Для порівняння, 31 грудня лабораторії провели 50 132 тестування –тоді виявили 9 432 випадки COVID-19.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 112 649 (+293)
- Одеська область – 71 889 (+220)
- Харківська область – 70 212 (+122)
- Львівська область – 62 130 (+434)
- Київська область – 60 238 (+407)
- Дніпропетровська область – 59 293 (+302)
- Запорізька область – 54 717 (+110)
- Івано-Франківська область – 43 489 (+148)
- Рівненська область – 41 503 (+228)
- Сумська область – 41 350 (+361)
- Чернівецька область – 40 357 (+132)
- Житомирська область – 39 982 (+378)
- Хмельницька область – 39 932 (+240)
- Черкаська область – 39 481 (+130)
- Донецька область – 37 198 (+289)
- Полтавська область – 36 733 (+135)
- Тернопільська область – 34 275 (+81)
- Волинська область – 33 312 (+105)
- Миколаївська область – 31 705 (+391)
- Чернігівська область – 30 353 (+119)
- Закарпатська область – 28 407 (+94)
- Вінницька область – 22 801 (+66)
- Херсонська область – 18 044 (+138)
- Луганська область – 10 923 (+93)
- Кіровоградська область – 8 544 (+22)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.
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Ольга Денисяка