Суд виправдав керівницю управлінням майном ЛМР Свистун

Галицький районний суд Львова сьогодні, 31 грудня, виніс виправдувальний вирок у справі керівниці міського управління комунальної власності Інни Свистун, яку звинувачували у службовій недбалості, внаслідок якої бюджет міста недоотримав 1,2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Суд скасував маячню прокуратури щодо моєї підозри і обвинувального акту. Я отримала сатисфакцію: добро завжди перемагає зло. Сьогодні усі черговий раз переконалися в абсолютній некомпетентності прокуратури, яка підготувала ці матеріали до суду, абсолютно не доклавши зусиль, щоб дослідити справу. Суть звинувачення полягала в тому, що я, нібито, неправильно застосувала орендну ставку для громадських організацій, які орендують в міста площі. Місто Львів, як і кожне інше місто, надає преференції громадським організаціям — до 70 метрів квадратних площі ставка 2%, більше 70 метрів квадратних площі – 6%. А прокуратура вважає, що за всі площі організації мають платити 6%, як ресторани. Це повний абсурд. Наша методика чітко відповідає постанові Кабміну, є роз’яснення фонду держмайна, що ми це вірно застосовуємо.Прокуратура тратила гроші платників податків, ходила до суду, і за це хтось має відповісти, бо якщо хтось зловживає владою, мають бути наслідки. Дякую всім, хто підтримував і допомагав! Працюємо далі на благо громади міста!», – прокоментувала Інна Свистун.

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Як повідомляв Львівський портал, 6 травня тодішня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала підозру керівниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інні Свистун. Їі підозрювали у службовій недбалості, в результаті якої бюджет Львова недоотримав майже 1,2 млн грн. Ірина Діденко повідомляла, що очільниця управління вибірково уклала договри оренди з фізичними особами та окремими громадськими організаціями за необґрунтовано заниженою ставкою. Зокрема, договори були укладені з із громадськими організаціями: «Самопоміч», «Львівська обласна республіканська християнська партія», «Інститут політичних технологій» тощо.

Галицький районний суд 7 травня обрав запобіжний захід у вигляді застави 42 тис. грн, а також відсторонив Інну Свистун від займаної посади на час проведення слідства. Відтак, посадовиця подала апеляційну скаргу на це рішення суду. А вже 26 травня апеляційний суд Львівської області скасував ухвалу про відсторонення й поновив Інну Свистун на роботі.

Сама Інна Свистун вважає, що ця ситуація – чергова спроба усунути її від займаної посади.

Зазначимо, Інна Свистун – депутатка Львівської обласної ради від фракції «Самопоміч» із 2015 року, у 2020 році вона знову пройшла до ЛОР. З серпня 2013 працює начальником управління комунальної власності Львівської міської ради.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради неодноразово висловлювали незадоволення через роботу очільниці міського управління комунальної власності Інни Свистун. Ще у 2017 році вони хотіли відсторонити її із займаної посади, бо вважали, що посадовиця неналежним чином контролює комунальне майно, що «уможливило крадіжки» і заборгованість із орендної плати.

Втім згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що депутати передумали відсторонювати Інну Свистун. Також мер наголосив, що чиновниця не подобається іншим, бо «не дає вкрасти комунальне майно», і тому він буде їй допомагати.

Управління комунальної власності Львівської міськради фігурувало й у справі «Афери століття» (розкрадання комунальної нерухомості). У 2017 році правоохоронці проводили обшуки у помешканні Інни Свистун.

Взимку цього року депутати міськради Львова знову вирішили дорікнути Інні Свистун, оголосивши їй бойкот. Обранці громади навіть запропонували посадовиці піти у «довготривалу відпустку».

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Фото: Варіанти